Международный симпозиум по образованию в интересах устойчивого развития пройдет в БГПУ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Международный симпозиум "Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор" пройдет 2-3 декабря в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Cимпозиум включен в план мероприятий Совета по устойчивому развитию Беларуси на 2020-2021 годы и план мероприятий молодежной кампании "Будущее, которого мы хотим", реализуемой Министерством образования и Офисом Постоянного координатора ООН в Беларуси при поддержке представительств агентств ООН.

Во время его работы состоится пленарное заседание "Образование в интересах устойчивого развития: векторы изменений", церемония награждения молодежных послов Целей устойчивого развития, круглый стол "Образовательный компонент как драйвер достижения Целей устойчивого развития", а также панельная дискуссия "Ответственные решения и инновации" как методология вовлечения людей в процессы адаптации к изменениям климата: лучшие европейские практики", meet-up "Образование для целей устойчивого развития: успешный опыт организации практик ОУР для всех поколений и продвижения ЦУР в местных сообществах и регионах".

Организатором симпозиума является координационный центр "Образование в интересах устойчивого развития" БГПУ.-0-