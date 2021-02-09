Международный союз электросвязи создаст Молодежную группу для стран СНГ

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз электросвязи (МСЭ) приступил к созданию Молодежной группы Generation Connect (GC-CIS) для стран СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсвязи.

Молодежная группа GC-CIS создается в рамках глобальной инициативы Generation Connect, которая является частью молодежной стратегии МСЭ. Она будет направлена на преодоление цифрового разрыва в регионе и станет значимым шагом в реализации этой стратегии.

Участники Молодежной группы смогут ознакомиться с деятельностью МСЭ на глобальном уровне и в регионе СНГ, а также поделиться с членами МСЭ своим видением перспектив цифровой трансформации. В частности, в контексте предстоящей Всемирной конференции по развитию электросвязи 2021 года и регионального подготовительного собрания для региона СНГ, которое состоится 21-22 апреля. Одним из результатов работы GC-CIS станет разработка коллективного документа, который планируется представить на этом собрании. Далее GC-CIS продолжит свою деятельность в рамках организации молодежного саммита, который запланирован на 6-7 ноября, в преддверии Всемирной конференции по развитию электросвязи (8-19 ноября, Аддис-Абеба, Эфиопия).

В настоящее время начато выдвижение кандидатур для участия в Молодежной группе GC-CIS. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, имеющие интересы и/или опыт и знания в сфере цифровых технологий и цифровой трансформации. Кандидаты должны обладать хорошими коммуникативными и аналитическими навыками, а также навыками письменной речи и умением работать в команде (в том числе онлайн), владеть английским языком на хорошем уровне.

Крайний срок подачи заявок на участие - 21 февраля. Состав Молодежной группы будет объявлен 1 марта. Первая встреча участников запланирована на 4 марта.

С более подробной информацией о Молодежной группе GC-CIS можно ознакомиться на официальном сайте МСЭ.-0-