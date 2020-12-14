Международный союз охраны природы исключил зубров из числа вымирающих видов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз охраны природы исключил зубров из категории вымирающих видов, сообщает The Guardian.

Международный союз охраны природы представил обновленный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Крупнейшее сухопутное млекопитающее Европы зубр был исключен из перечня.

Зубры некогда были очень многочисленным видом, но к началу ХХ века их можно было увидеть лишь в неволе и только в нескольких местах. После Второй мировой войны животных начали постепенно возвращать в дикую природу. К 2003 году в природе насчитывалось 1,8 тыс. зубров. К 2019 году их количество возросло более чем втрое - до 6,2 тыс. особей в 47 стадах. Однако специалисты отмечают, что зубр все еще нуждается в охране. Из 47 диких стад только восемь достаточно велики, чтобы поддерживать генетическое разнообразие в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем утрата ключевых видов в жизненно важных экосистемах продолжается. Международный союз охраны природы официально признал вымершим 31 вид животных и растений. Среди них три вида лягушек из Центральной Америки, акула Carcharhinus obseltus из Южно-Китайского моря и 15 уникальных видов рыб из филиппинского озера Ланао. Все виды пресноводных дельфинов на планете включены в категорию угрожаемых. Белому дельфину из Амазонки присвоен статус вымирающего. По оценкам экспертов, также треть дубов в мире под угрозой вымирания.-0-