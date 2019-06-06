Международный вещательный центр II Европейских игр заработает с 17 июня

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный вещательный центр (МВЦ), который обеспечит трансляцию II Европейских игр, заработает в Минске с 17 июня. Сегодня с организацией важного для спортивного форума объекта в Футбольном манеже ознакомился премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

Благодаря телетрансляции II Европейские игры увидят болельщики в 130 странах, в том числе в 47 европейских, что станет отличной рекламой и продвижением Беларуси в мире.

Сергей Румас во время посещения международного вещательного центра

Центр представляет собой комплекс со всем необходимым оборудованием, обеспечивающим круглосуточное вещание. В его структуру входит несколько зон: зоны для домашнего и национального вещателя, правообладателей, главный телевизионный логистический склад (место для хранения съемочного оборудования), техническая зона и др. Во время Игр отсюда будут координироваться действия телевизионных бригад, технических средств. Также в числе основных задач - формирование архива соревнований, обработка материалов, подготовка видеоряда наиболее интересных моментов, звука комментатора. Дополнительно МВЦ сможет предоставлять видео для новостных служб, пакет программ для трансляции на спортивные комплексы.

Как доложил руководителю правительства менеджер объекта Дмитрий Шило, центр уже готов к эксплуатации и начнет функционировать в полном объеме с 17 июня. Он будет открыт с 6.00 до 2.00 следующих суток. Чтобы переоборудовать манеж под непрофильные функции, проведен значительный объем работ. Общая площадь подготовленных технологических и офисных помещений составляет около 3,8 тыс. кв.м. Для охлаждения больших закрытых ангаров применены системы с текстильными перфорированными воздухоотводами. Установлены дополнительные системы пожаротушения и оповещения. За счет временной инфраструктуры значительно модернизирована система электропитания в соответствии с требованиями 1-й особой категории надежности.

"Основное назначение центра - сбор информации со всех объектов, обработка видеосигнала, результатов соревнований, их отправка по четырем международным телевизионным каналам правообладателям", - пояснил Дмитрий Шило.

Домашним телевещателем спортивного форума будет испанская компания ISB, от которой аккредитовано около 200 человек. Во время посещения центра Сергей Румас побеседовал с исполнительным директором компании Урсулой Ромеро. Она сама режиссировала прямые трансляции многих дисциплин международных соревнований, а в Минске будет контролировать, чтобы группы с каждой площадки Игр обеспечивали не только четкий сигнал, но и высокий уровень картинки. Урсула Ромеро отметила, что довольна подготовкой центра со стороны дирекции.

Сергей Румас поинтересовался, все ли идет по графику. "Острых вопросов на сегодняшний день нет, идет монтаж оборудования. Максимально одномоментно здесь могут находиться до 400 человек", - ответил Дмитрий Шило.

Премьер-министр особо обратил внимание на необходимость скоординировать работу транспорта для обслуживания всех объектов Игр, в том числе вещательного центра. Директор фонда II Европейских игр Георгий Катулин проинформировал, что этот вопрос планируется детально обсудить в ближайшее время.

Право проведения II Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которое состоялось в октябре 2016-го в Минске. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

Фото Андрея Покумейко