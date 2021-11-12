Межрайонные центры по раннему выявлению диабетических осложнений планируют открыть в Беларуси

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрайонные центры по раннему выявлению диабетических осложнений планируют организовать в Беларуси. Об этом сообщила журналистам заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, главный внештатный специалист по эндокринологии Минздрава Ольга Салко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем в 2022 году организацию межрайонных центров по раннему выявлению диабетических осложнений - начиная с диабетической стопы. Там же будут организованы кабинеты профилактики со стороны органа зрения для выявления диабетической ретинопатии. Возможно, в будущем это реорганизуется в межрайонные диабетологические центры", - сказала Ольга Салко.

Говоря о других новых формах работы, заместитель главного врача отметила дистанционный формат школ диабета, что особенно востребовано с учетом эпидемиологической обстановки. На сегодня дистанционные школы диабета работают на базе Республиканского центра эндокринологии, Городского эндокринологического центра, 2-й детской городской больницы, БелМАПО.

Всемирный день диабета будет отмечаться 14 ноября.-0-