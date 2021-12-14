МИД Беларуси: для европейской дипломатии судьбы мигрантов - лишь очередное воображаемое поле боя

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для европейской дипломатии судьбы мигрантов - лишь очередное воображаемое поле боя. Это отметил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос о заявлении высокого представителя ЕС о якобы победе европейской дипломатии в миграционном кризисе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Очень жаль европейскую дипломатию, если они мыслят такими категориями. Воинствующая риторика, сплошные карательные меры и полное отсутствие ответственности за последствия, - подчеркнул официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства. - Философ Нассим Талеб называет таких деятелей интервенционистами. Прискорбно, что судьбы людей для них - лишь очередное воображаемое поле боя".

"Проблемы беженцев, их гибель на границе, разделенные семьи, трудности бизнеса в зоне ЧП и транспортный коллапс особо не беспокоят такую европейскую дипломатию. Никаких слов о высоких ценностях и правах человека. Зато речи про победу. По существу же, Жозеп Боррель занимается очковтирательством", - отметили в МИД.

"Он снова умалчивает главное - за последнее десятилетие страны НАТО, в числе которых члены ЕС, во главе с США стали настоящей машиной по производству беженцев в мировом масштабе, - говорится в комментарии официального представителя белорусского Министерства иностранных дел. - И идут они разными маршрутами. Весь мир хорошо помнит кадры 2015-2016 годов, когда беженцы месяцами ютились под открытым небом в европейских столицах. Не говоря уже про продолжающиеся человеческие жертвы в регионе Средиземноморья, Ла-Манша и польских лесах".

"И это не в Беларуси, а в паре километров от кабинета господина Борреля беженцы зашивали себе рты в попытке привлечь внимание к своим проблемам. Он также ни словом не обмолвился, что в текущей ситуации именно Беларусь проявила добрую волю и гуманизм, содействует репатриации, разместила и накормила за свой счет порядка двух тысяч человек, которых со стороны ЕС поливали ядохимикатами и слезоточивым газом", - заметил Анатолий Глаз.

Представитель МИД также обратил внимание: "Бравая европейская дипломатия при этом сделала все, чтобы усугубить проблему. А затем в своем стиле прислала делегацию, которая всего наобещала, но ничего не сделала. Так и "победили". Так что без этой самой доброй воли Минска еврочиновник вряд ли смог бы так рапортовать о своем единственном "достижении" за год".

"Мы по-прежнему ожидаем, что Европейский союз вместо злорадства проявит ответственность, пройдет свою часть пути, будет выполнять взятые на себя договоренности в интересах решения проблем людей, что позволит части мигрантов воссоединиться в преддверии новогодних праздников со своими семьями, находящимися в странах ЕС", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.-0-