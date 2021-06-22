МИД Беларуси о новых санкциях: по сути это граничит с объявлением экономической войны

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали введения ЕС, США, Великобританией и Канадой новых санкций в отношении Беларуси. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"К сожалению, любому диалогу и сотрудничеству наши западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия - санкции и давление на суверенное государство. На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: "Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры". Уверены, что трудовые коллективы попавших под санкции предприятий, так же как их родственники, семьи и другие белорусы, правильно и по достоинству оценят столь щедрую "поддержку" ЕС", - подчеркнули в министерстве.

В МИД заметили, что теперь еще более очевиден ответ на традиционный вопрос: "Что ЕС сделал для Беларуси?".

"Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они контрпродуктивны и порочны. Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы якобы "иссушить режим финансово". По сути это граничит с объявлением экономической войны", - обратили внимание в ведомстве.

В министерстве назвали кощунством то, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединенная Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз.

"В XXI веке белорусский народ снова стал полигоном для неудовлетворенных амбиций к супрематии европейских политиков. По-другому столь безрассудные поступки сложно объяснить. Белорусское государство в состоянии и сделает все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Санкции и рестрикции не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта, убеждены в Беларуси. "Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и в конечном итоге на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства. В итоге Евросоюз преднамеренно раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее", - отметили в министерстве.

В МИД обратили внимание, что такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска "окон возможностей" по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой. Белорусская сторона призвала все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по "тропе санкционной войны", прислушаться к голосу разума и подумать о будущем.-0-