МИД Беларуси открыл дополнительный телефон горячей линии

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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с большим количеством обращений главным консульским управлением МИД открыт дополнительный телефон горячей линии: +375172792872. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Обращаем также внимание, что сохраняется возможность выезда из Украины через территорию сопредельных с ней государств: Венгрии, Молдовы (направление Могилев - Подольский) и Польши (просим учитывать многотысячные автомобильные очереди)", - говорится в сообщении МИД.
В ведомстве также просят придерживаться ранее данным МИД Беларуси рекомендациям.
Телефоны горячей линии: +38 050 406 23 30; +375173794771 и +375173792673, consul@mfa.gov.by.-0-