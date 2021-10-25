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25 октября 2021, 19:15

МИД Беларуси подготовил подробный ролик о том, кто и как может въехать в Беларусь без визы

Фото из архива
Фото из архива

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси подготовило подробный ролик о том, кто и как может въехать в страну без визы, сообщает БЕЛТА.

Обновленный порядок на этот счет вступил в силу с 17 октября текущего года на основании указа Президента Беларуси от 14 сентября, предусматривающего внесение ряда изменений в указ Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 года №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан".

В частности, действие введенного указом №8 безвизового порядка въезда в Республику Беларусь на срок не более 30 суток и выезда из Республики Беларусь распространено, помимо Национального аэропорта Минск, на пункты пропуска "Аэропорт Брест", "Аэропорт Витебск", "Аэропорт Гомель", "Аэропорт Гродно" и "Аэропорт Могилев". Эта мера направлена на дальнейшее упрощение въезда иностранных граждан в Беларусь и призвана содействовать развитию деловых, межличностных контактов, въездного туризма.

Указом уточнен перечень государств, в отношении граждан которых установлен безвизовый порядок въезда и выезда.

С учетом того, что на сегодняшний день взаимные безвизовые поездки граждан Беларуси и Китая регламентируются межправительственным соглашением о взаимном безвизовом режиме от 10 июня 2018 года с еще более преференциальным режимом, а граждан Беларуси и Албании - межправсоглашением о взаимной отмене визовых требований от 27 декабря 2019 года, Албания и Китай исключены из указанного перечня.

Безвизовый въезд граждан Китая и Албании в Беларусь, как и ранее, осуществляется на основании двусторонних соглашений через все открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска.

Также из перечня государств исключены Соединенные Штаты Америки.

Безвизовый порядок въезда и выезда (при условии наличия в действительном документе для выезда за границу действительной многократной визы государств - членов Европейского союза или государств - участников Шенгенской зоны с отметкой о въезде на территорию государства - члена ЕС или государства - участника Шенгенской зоны, а также авиабилетов с подтверждением в них даты вылета из Национального аэропорта Минск, аэропортов Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) расширен на граждан следующих стран: Египет, Иордания, Иран, Пакистан, ЮАР.-0-

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