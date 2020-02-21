МИД Беларуси сожалеет о новых планах провести праворадикальное мероприятие в польской Гайновке

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси сожалеет по поводу новых планов провести праворадикальное мероприятие - так называемый марш памяти - в польской Гайновке, которая является местом компактного проживания этнических белорусов в Польше. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"Совсем недавно в Польше прошли памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, в которых участвовала и делегация нашей страны. Один из выживших узников там сказал очень простые и важные слова: "Не будь равнодушным!". И для нас это свято. Мы никогда не будем равнодушными к попыткам осквернить память наших соотечественников, прославить военных преступников, оправдать убийства мирных жителей, сожжение деревень и кровавые рейды. Других трактовок здесь быть не может", - отметил Анатолий Глаз.

По его словам, вызывает тревогу позиция местных властей, так как в этом году они решили не опротестовывать проведение праворадикального марша, якобы ввиду отсутствия надежды добиться позитивного результата в польских реалиях. "Более того, на домах Белостока появились баннеры, прославляющие другого так называемого проклятого солдата по кличке Лупашко. Он известен карательными акциями в 1944-1945 годах в деревнях с белорусским и литовским этническим населением. Вчера Бурый, сегодня Лупашко, а что будет завтра - оправдание геноцида?!", - задался вопросом официальный представитель МИД.

Анатолий Глаз подчеркнул, что это не может остаться незамеченным белорусской стороной, так же как и случаи вандального осквернения памятников советским воинам-освободителям в попытках исказить историческую память.

"Сожалеем, что подобное становится возможным там, где люди в полной мере испытали на себе последствия фашизма", - отметил начальник управления МИД.

Он добавил, что в МИД приняли во внимание официальную прошлогоднюю декларацию Института национальной памяти Польши об отсутствии у польской стороны намерений пересмотреть выводы следствия комиссии Института от 2005 года, которые констатировали признаки геноцида в действиях Ромуальда Райса - руководителя бандформирования по кличке Бурый.

"Выражаем надежду, что польские власти будут следовать указанной позиции и прислушаются к справедливому протесту местных жителей Гайновки, осуждающих указанную праворадикальную акцию", - резюмировал Анатолий Глаз.

Как сообщалось БЕЛТА, Ромуальд Райс в январе-феврале 1946 года вместе с членами своей банды совершил на Белосточчине массовое убийство мирных жителей, включая стариков, женщин и детей, в основном этнических белорусов православного вероисповедания.

Зигмунт Шенделяж (псевдоним Лупашко) также ответственен за убийство десятков гражданских жителей в послевоенный период.-0-