23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД помог вернуться домой почти 3,5 тыс. белорусов, сообщил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Помощь по возвращению домой в различных форматах оказана уже более чем 3450 нашим соотечественникам. Только за текущие сутки группы белорусов успешно вылетели из Марокко, Вьетнама, Эквадора, Израиля и других государств. Сегодня ожидаем чартерный рейс ОАО "Белавиа", который заберет граждан Беларуси из аэропорта Внуково", - сказал Анатолий Глаз.

В то же время еще около тысячи белорусов находятся сейчас за рубежом. Например, часть из них приехала Германию на легковых автомобилях. Сухопутный транзит через Польшу закрыт, поэтому им рекомендуют вернуться в Беларусь ближайшими прямыми авиарейсами.

В числе острых и вопрос возвращения белорусов из стран Юго-Восточной Азии, в частности из Индии (штат Гоа) и Шри-Ланки. "Активно ищем пути разрешения сложившейся ситуации в контакте с российской стороной, так как граждане были доставлены туда российскими авиаперевозчиками и туроператорами. По-прежнему рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов. Однако для этого в любом случае потребуется время", - прокомментировал представитель МИД.

Ведомство также ведет переговоры с российскими коллегами для окончательного согласования дополнительных (кроме чартерного рейса) алгоритмов следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты Внуково и Пулково. В ближайшее время они рассчитывают решить и этот вопрос.

В МИД обратили внимание, что для возвращения белорусов домой организовано несколько специальных рейсов. Так, 26 и 30 марта по маршруту Минск - Баку - Минск домой можно вернуться из Азербайджана.

Кроме того, с 22 марта для иностранных граждан введен запрет на въезд во Вьетнам. С 25 марта власти ОАЭ приостановили на две недели все пассажирское авиасообщение и транзит через свою территорию. С 25 марта будет закрыт аэропорт в городе Шарлеруа Брюссель-Южный. Рейсы авиакомпании "Белавиа", попадающие на этот период, отменяются. По состоянию на 23 марта Турция приостановила авиасообщение с 68 странами. Действие транзита через Литву продлено до 00.00 26 марта.

"Призываем отслеживать обновляемую информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел. Напоминаем, что звонки, в том числе в роуминге, на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом являются бесплатными для абонентов мобильных операторов life:), МТС и A1", - заключил Анатолий Глаз.-0-