МИД проведет переаккредитацию работающих в Беларуси иностранных СМИ по новым правилам

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси проведет переаккредитацию по новым правилам работающих в Беларуси иностранных СМИ. Это следует из сообщения на сайте Министерства иностранных дел, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерством иностранных дел разработана новая редакция Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации. Сегодня принято соответствующее постановление Совета Министров. В ближайшее время положение будет опубликовано на сайте МИД", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что МИД Беларуси давно и планомерно работал над обновлением процедуры аккредитации иностранных СМИ, так как действовавшее положение было принято еще в 2008 году и уже не соответствовало уровню развития медийной отрасли, новым тенденциям в законодательстве. В документе содержался ряд устаревших положений, не применявшихся на практике норм, дискриминационных пунктов. "Мы внимательно изучили опыт соседних стран (Польши, Латвии и других), а также государств, традиционно позиционирующихся в качестве оплотов свободы слова (к примеру, Франции). Были приняты к сведению рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии в отношении института аккредитации. Учтены также отдельные критические замечания, в том числе по ситуации с невозможностью полноценного функционирования комиссии по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Беларуси из-за эпидемиологической ситуации", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В настоящее время состав комиссии обновлен, внедряются новые формы ее работы в целях минимизации в будущем влияния на процесс получения аккредитации форс-мажорных обстоятельств. В новом положении введен ряд норм, направленных на упрощение и облегчение порядка получения аккредитации для журналистов: процедуры подачи документов на аккредитацию (как временную, так и постоянную), получения временной аккредитации переведены в электронный формат; журналисты получили возможность самостоятельно распечатать аккредитационную карточку для временной аккредитации; существенно сокращены сроки рассмотрения поданных на аккредитацию документов - с 20 дней до 5 для временной аккредитации, с 2 месяцев до 30 дней - для постоянной; введена возможность продления постоянной аккредитации на срок до 3 лет (ранее - только до 1 года); введена в правовые рамки работа журналистов-фрилансеров в интересах иностранного СМИ.

"В соответствии с Концепцией информационной безопасности Беларуси "важнейшей целевой установкой обеспечения информационной безопасности является информационный суверенитет Республики Беларусь". В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе в виде новых норм положения", - заявили в МИД.

В связи с принятием нового положения действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября текущего года. "С понедельника, 5 октября 2020 г., комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Беларуси начнет работу в новом составе. Прием заявок онлайн мы также планируем технически открыть с утра в понедельник", - рассказали в МИД.

Для направления документов на аккредитацию в разделе пресс-службы официального сайта МИД нужно заполнить анкету в зависимости от вида: на временную или постоянную аккредитацию. "Все поданные ранее заявки будут рассмотрены в первоочередном порядке. Необходимости повторной подачи нет", - заверяют в ведомстве.

В соответствии с нормами нового положения приоритет при аккредитации будет отдаваться гражданам государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ.

"Уверены, что новое положение позволит Министерству иностранных дел, иностранным СМИ и их журналистам сообща выстроить новую, более эффективную и транспарентную модель взаимодействия в целях распространения объективной и разносторонней информации о Беларуси за рубежом", - добавили в МИД.-0-