МИД рекомендует белорусам воздержаться от посещения Италии и Израиля

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел рекомендует белорусам воздержаться от посещения Италии и Израиля в связи с ограничениями, введенными в этих странах для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Такая информация размещена в аккаунте МИД Беларуси в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Совет Министров Италии принял решение ввести с 10 марта режим строгого карантина на территории всей страны. На данный момент планируется, что режим продлится до 3 апреля. В этот период перемещение разрешено только по причинам работы, нужд здоровья или чрезвычайных ситуаций, запрещены все общественные, культурные, спортивные и религиозные мероприятия, ярмарки и выставки, устанавливаются посты санитарного контроля на автострадах, железнодорожных станциях и в аэропортах страны. Авиакомпания "Белавиа" решила приостановить выполнение рейсов по маршруту Минск - Милан - Минск с 12 марта по 2 апреля.

"Обращаем особое внимание: туристические поездки в Италию не допускаются. Пассажиры, прибывающие в Италию и убывающие из нее воздушным транспортом (за исключением транзита) должны предъявить обоснованную цель путешествия", - отметили в МИД.

Правительство Израиля приняло решение об обязательном 14-дневном карантине для всех граждан, прибывших из-за рубежа в период с 9 по 23 марта. Иностранные граждане, въезжая в Израиль, должны доказать, что у них есть возможность находиться в изоляции две недели. Граждане Беларуси, намеревающиеся посетить Израиль, начиная с 12 марта должны за пять дней до визита направить запрос в адрес посольства Израиля в Беларуси. "Форма заявления и конкретный адрес электронной почты будут опубликованы дополнительно", - добавили в МИД. Въезд в Израиль может быть осуществлен лишь после получения соответствующего подтверждения посольства.

"В связи с изложенным рекомендуем гражданам Беларуси воздержаться от посещения указанных стран в данный острый период без особой необходимости", - резюмировали в МИД.-0-