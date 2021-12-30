МИД РФ поддерживает проведение международного расследования фактов жестокого обращения с беженцами со стороны Польши

30 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. МИД РФ разделяет цель Минска добиться международного расследования фактов жестокого обращения с беженцами со стороны Польши. Об этом сегодня на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы действительно разделяем нацеленность Минска добиться международного расследования произошедшего 16 ноября инцидента с распылением польскими силовиками на границе ядохимикатов, в результате чего 132 беженца, среди них 23 ребенка, получили химические ожоги и повреждения легких, - сказала Мария Захарова. - И хотелось бы, чтобы наши западные партнеры просто показали (они же люди, правильно себя ведущие): где написано, что так можно? В документах ЕС, НАТО например? Может быть, в каких-то дополнительных трактовках? Они очень часто, заключая международные договоренности, принимают у себя на национальном уровне или в региональных объединениях некие трактовки. Может, у них это где-то сформулировано там, под сукном?"

"Если так нельзя, то, соответственно, надо не молчать, а осуждать и привлекать к ответственности. При этом ЕС и профильные международные организации в очередной раз громко и уверенно, так, чтобы все поняли, молчат. И делают вид, что ничего особенного не произошло", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова констатировала: против беженцев применялись спецтехника, собаки, слезоточивый газ, водометы. Случаи жестокого обращения польских пограничников и военных с мигрантами задокументированы как профильными структурами ООН и Совета Европы, так и агентством Евросоюза Frontex.

Представитель МИД РФ также сказала, что расследования требуют и свидетельства попросившего убежища в Беларуси польского военнослужащего Эмиля Чечко. "Заявления упомянутого вами польского военнослужащего о причастности польских военных к убийствам беженцев очень серьезны, и они, безусловно, требуют проведения тщательного международного расследования", - подчеркнула Мария Захарова.-0-