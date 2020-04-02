2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Швеции поблагодарил белорусских коллег и "Белавиа" за возвращение более 70 шведов на родину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. "Руководитель шведского внешнеполитического ведомства поблагодарила белорусского коллегу, а также авиакомпанию "Белавиа" и коллектив МИД Беларуси за содействие в возврате более чем 70 граждан Швеции из Турции. Было отмечено тесное и эффективное сотрудничество двух стран в вопросе взаимной помощи гражданам в возвращении на родину", - отметили в министерстве.

Министры подчеркнули важность солидарных подходов и совместных усилий по борьбе с распространением COVID-19 и предотвращению долгосрочных негативных последствий пандемии для международной торговли и отношений между странами. Обсуждены вопросы, связанные с перспективами развития двустороннего сотрудничества, взаимодействием в рамках "Восточного партнерства", а также ситуация в регионе.

Рейсами авиакомпании "Белавиа" 31 марта из Стамбула в Стокгольм через Минск были доставлены более 70 граждан Швеции. С турецкой стороной, закрывшей с 28 марта воздушное пространство для международных полетов, была достигнута договоренность о рейсе по маршруту Стамбул - Минск в целях эвакуации граждан. Белорусская сторона выделила борт максимальной вместимости, а "Белавиа" выполнила дополнительный рейс по маршруту Минск - Стокгольм.-0-