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04 августа 2021, 13:51

Мигранты стали зеркалом фашиствующей демократии Запада - Щекин

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мигранты стали зеркалом фашиствующей демократии Запада. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Литва де-факто стала не просто токсичной для всего мира, а концлагерем коллективного Запада XXI века. Она продемонстрировала полное банкротство литовской демократической модели развития, политическую несостоятельность своей элиты и экономический миф высокоразвитой страны. Бандитское, террористическое руководство Литвы окончательно сбросило с себя маски и подтвердило приверженность нацистской идеологии и фашистским механизмам управления страной, - сказал Николай Щекин. - Риторика и гипотезы экспертного сообщества о поиске сакральной жертвы начали воплощаться в жизнь. Уверен, белорусское общество шокировано подобными действиями, которые напомнили всем о зверствах фашистов во время ВОВ на территории Беларуси. Методика литовских карателей проста - избиения, травля собаками женщин и детей, пытки. В этой связи, надо признать, это только начало кровавым расправам над беженцами. Мигранты стали зеркалом фашиствующей демократии Запада и раскрыли истинное лицо нацистских намерений коллективного Запада".

По словам аналитика, с одной стороны, Литва оказалась несостоятельна как государство, с другой - покровительство коллективного Запада мотивирует на безнаказанность государственного терроризма. "Цель - нанести очередной, но болезненный удар по имиджу Беларуси и лично скомпрометировать Президента Александра Лукашенко. Думаю, по ходу спецслужбы западноевропейских стран решают свои задачи относительно нашей страны - создать очаг военного конфликта, религиозной напряженности и условия для полномасштабной наступательной санкционной операции. Мигранты стали опасным термоядерным оружием в руках политических авантюристов западных стран", - отметил он.

Николай Щекин уверен, что в ближайшие недели мы столкнемся с комплексом провокаций не только на границе. "Карусель провокаций, давления, дискредитации запущена на полную мощь. Ход событий подсказывает, что будут еще жертвы. Беларусь должна быть готова не просто к новым реалиям, а к быстро меняющимся обстоятельствам. Произошедшее чрезвычайное происшествие свидетельствует, что спецслужбы сопредельных стран торопятся, так как время уходит и инициатива перехвачена белорусским обществом, которое поддержало главу государства и отмежевалось от агрессивных и экстремистских действий коллективного Запада, - подчеркнул он. - Поручение Президента детально и скрупулезно расследовать этот инцидент является правильным и своевременным решением. Более того, уже можно говорить с большой вероятностью о заведении уголовного дела. Будет логичным потребовать срочного созыва Совбеза ООН. На повестке дня один вопрос - осуждение преступного режима Литвы и введение против него санкций". -0-

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