Михеев: Запад вспоминает про международное право тогда, когда ему это выгодно

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад вспоминает про международное право тогда, когда ему это выгодно. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Думаю, что эту сказку про международное право можно рассказывать обывателям каким-то. Но люди, которые профессионально занимаются этими вещами, следят за ситуацией, прекрасно знают, что про международное право Запад всегда вспоминал тогда, когда ему это было выгодно, а когда ему это не выгодно - он всегда про это забывал", - сказал Сергей Михеев.

По его словам, сегодняшняя ситуация совершенно идентична, например, потоку беженцев из Турции или из Ливии. Хотя здесь есть феномен Польши. "Потому что поляки внутри Европы пытаются выгородить себе особое место. То есть они хотят пользоваться всем тем, что дает Евросоюз, но на самом деле не хотят отдавать. Они говорят: мы будем делать так, как мы хотим", - добавил политолог.-0-