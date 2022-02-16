Миклашевич: на референдуме граждане реализуют право участвовать в управлении государством

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На референдуме граждане реализуют право участвовать в управлении обществом и государством. Об этом заявил журналистам председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Сегодня он провел встречу с коллективом ЗАО "Атлант" по разъяснению изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Референдум - это способ участия граждан в решении важнейших вопросов жизни общества и государства. В соответствии с Конституцией единственным источником власти в нашей стране является народ. Поэтому, придя на референдум, граждане нашей страны практически реализуют свое право реально участвовать в управлении делами общества и государства", - рассказал Петр Миклашевич.

Председатель Конституционного суда подчеркнул: "С одной стороны, это гражданский долг наших граждан. И с другой, это их долг реализовать конституционное право на дальнейшее развитие нашей страны. Еще раз подчеркиваю: действительно перед нашими гражданами стоит ответственный выбор - поддержать те изменения в Конституцию, по которой нам всем вместе жить и работать".

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-