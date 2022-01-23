Миклашевич: полномочия ВНС не дублируются другими ветвями власти

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все ветви власти, включая ВНС, будут взаимодействовать для решения важнейших задач, стоящих перед обществом и государством. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич, сообщает БЕЛТА.
"Одна из целей конституционных преобразования заключается в повышении эффективности и устойчивости системы государственной власти. Для этих целей как раз предусмотрено определенное перераспределение полномочий между Президентом, парламентом, правительством. На конституционном уровне статус Всебелорусского народного собрания определен как высший представительный орган народовластия, обладающий значимыми конституционно-правовыми полномочиями", - сказал Петр Миклашевич.
Он напомнил, что в проекте предлагается для ВНС определить следующие функции: развивающую, консолидирующую, стабилизирующую.
Первая заключается в том, что Всебелорусскому народному собранию предоставляется право определять стратегию развития общества и государства, утверждать программу социально-экономического развития, контролировать, как осуществляются мероприятия программы.
Вторая: в состав ВНС будут входить не только представители всех ветвей власти, но также широкое представительство от депутатов местных советов и представителей гражданского общества.
Третья: значительные полномочия, такие как возможность отмены нормативных правовых и иных актов любого госоргана, которые противоречат нацбезопасности, возможность при необходимости вводить чрезвычайное или военное положение, утверждать военную доктрину, концепцию национальной безопасность и т.д.
"Эти полномочия не дублируются другими органами. Некоторые полномочия перешли от Президента, парламента. Все ветви власти, в том числе и ВНС будут взаимодействовать для решения важнейших задач, стоящих перед обществом и государством", - подчеркнул Петр Миклашевич.
Он добавил, что поскольку Конституция - особый общественный договор о взаимоотношениях личности, общества и государства, о системе государственной власти. Это наш внутренний вопрос. А мнение международных наблюдателей "никакой принципиальной роли не играет".-0-