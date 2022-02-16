Миклашевич: участвуя в референдуме, мы подтверждаем желание жить в мирной и стабильной стране

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принимая участие в референдуме, мы подтверждаем желание жить в мирной и стабильной стране. Об этом заявил журналистам председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Сегодня он провел встречу с коллективом ЗАО "Атлант" по разъяснению изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В преамбуле обновленной Конституции определены ценностные ориентиры белорусского народа, развитие на современном этапе, утверждение социально справедливого общества, обеспечение благополучия граждан, процветание Республики Беларусь. Для достижения этих целей необходим эффективный постоянный труд и соответственно необходима солидарность взаимодействия и мобилизация усилий всех трудовых коллективов в нашей стране", - рассказал Петр Миклашевич.

Председатель Конституционного суда отметил, что в обновленной Конституции сохраняется курс на развитие социально ориентированной экономики. "Государство регулирует экономическую деятельность в интересах человека и общества. В Конституции сохранены трудовые гарантии наших граждан: право на труд, на безопасные условия труда, на получение справедливой и достойной заработной платы по результатам труда, - подчеркнул он. - Сегодня, находясь на встрече с трудовым коллективом "Атлант", я выражаю уверенность, что наши трудовые коллективы, члены трудовых коллективов по всей стране примут активное участие в референдуме. Тем самым подтвердят свое желание и стремление жить в своей стране мирной, стабильной, вносить посильный вклад в развитие Республики Беларусь".-0-

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