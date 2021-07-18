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18 июля 2021, 21:01

Миксюк: ЦТ - признанная обществом форма объективной оценки знаний выпускников

Скриншот видео СТВ
Скриншот видео СТВ

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование является признанной обществом формой объективной оценки знаний выпускников. Об этом директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк заявил в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Централизованное тестирование - это уже сложившаяся форма испытания, которая признается обществом, как объективная оценка знаний. Поэтому она, как мне видится, будет сохранена, но вполне может дополняться, развиваться. Сейчас рано говорить какие возможности еще есть, но например, она может использоваться для независимой оценки знаний выпускников средних школ. Однако, в любой форме есть плюсы и минусы, поэтому и идет обсуждение о том, как ее можно дополнить", - отметил Юрий Миксюк.

Директор РИКЗ подчеркнул, что в этом году итоги ЦТ достаточно успешные. "Уже сейчас, без резервных дней, можно сказать, что 377 человек получили абсолютные результаты, из них 24 по двум предметам набрали 100 баллов. Были также люди, которые набрали 298 баллов, то есть чуть недобрали, чтобы получить три абсолютных результата. Это больше, чем в прошлом году", - продолжил он.

По словам Юрия Миксюка, традиционно самым массовым предметом стал русский язык, потом идут математика, английский язык. "С точки зрения результатов, как о самом успешном предмете мы можем говорить об иностранном языке - 88 стобальников. Однако, у нас сдается пять иностранных языков. По английскому языку было 64 абсолютных результата, поэтому если говорить о конкретном предмете, то наиболее успешным для абитуриентов стала биология - 76 человек набрали по 100 баллов", - акцентировал внимание Юрий Миксюк.

В этом году, как и в прошлом, в связи с эпидситуацией были предприняты повышенные меры по безопасности абитуриентов "Это было испытание для пунктов и в особенности для абитуриентов, но они прошли его достойно. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда у нас было больше тех, кто не смог по медицинским показаниям завершить или прийти на тестирование. В этом году таких было всего 16 человек. Все условия для абитуриентов были созданы: увеличена дистанция и количество аудиторий, в каждой из которых находились антисептики", - рассказал директор РИКЗ.

Не обошлось и без нарушителей. "Всего зафиксировано пока 10 нарушений: семь человек пронесли мобильный телефон, два попытались воспользоваться шпаргалкой и один - работать после окончания времени, отведенного на выполнение теста", - добавил Юрий Миксюк.-0-

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