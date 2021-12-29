29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция обеспечит охрану общественного порядка в местах проведения новогодних праздников. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"На предстоящих выходных на территории Минской области запланировано 356 мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Наряды Госавтоинспекции будут приближены к местам проведения массовых мероприятий для обеспечения дорожной безопасности, организованы маршруты объезда участков, на которых движение будет ограничено, а также своевременное информирование обо всех изменениях организации дорожного движения. В местах большого скопления граждан в целях безопасности проход будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты", - рассказали в УВД.

Правоохранители напомнили, что в соответствии с законом о проведении массовых мероприятий посетителям запрещено иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Во избежание получения травм в местах проведения запланированных мероприятий запрещено использование пиротехнических изделий. Для комфортного отдыха рекомендуем приходить в места проведения мероприятий заранее. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, к местам проведения массовых мероприятий допущены не будут. В случае обнаружения бесхозных либо подозрительных предметов необходимо незамедлительно информировать об этом органы внутренних дел.-0-