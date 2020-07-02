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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция перешла на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня Независимости. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА. "Торжественные мероприятия пройдут во многих населенных пунктах страны. Наиболее значимые и масштабные из них запланированы в Минске. Для обеспечения общественного порядка органы внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы. В МВД и территориальных подразделениях созданы оперативно-ситуационные штабы", - рассказали в МВД. Традиционно места проведения праздничных мероприятий с наибольшим скоплением людей будут огорожены турникетами, а граждане будут проходить через контрольно-пропускные пункты, оборудованные как стационарными, так и ручными металлодетекторами. Особое внимание уделено и безопасности дорожного движения. "При проведении массового мероприятия его участники обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка", - отметили в ведомстве. МВД просит жителей Беларуси и гостей с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам, призывает проявить бдительность и информировать органы внутренних дел о подозрительных лицах, а также об обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра в местах проведения праздничных мероприятий. "Сотрудники милиции не позволят омрачить память тех, кто отдал свое здоровье и жизнь за мир и спокойствие на белорусской земле. Любые провокации, в том числе политического толка, будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", - предупредили в МВД.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!