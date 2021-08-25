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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступит в Беларусь в первых числах сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Документы на закупку вакцины прошли согласование. В решении данного вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран.
Речь идет о миллионе доз вакцины Sinopharm, которая ранее поступала в страну по гуманитарной помощи.
Кроме того, китайская сторона выделит Беларуси еще 500 тыс. доз вакцины в качестве гуманитарной помощи.-0-