Минэнерго рассказало, что произошло с сайтом БелАЭС 25 апреля

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы с доступом на официальный сайт БелАЭС возникли из-за подмены IP-адреса. Для вброса недостоверной информации злоумышленники создали фишинговую страницу с атрибутами сайта станции, куда перенаправлялись пользователи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"Работа самого официального сайта БелАЭС не нарушалась. По факту обнаружения подмены IP-адреса фишинговая страница была заблокирована. Устанавливаются причастные к инциденту лица. В связи с тем, что сайт БелАЭС не размещен на серверах станции, инцидент не представляет угрозы для ее информационных систем", - рассказали в Минэнерго.

Там также добавили, что на БелАЭС действуют комплексные меры по обеспечению информационной безопасности. -0-