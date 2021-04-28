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Общество
28 апреля 2021, 12:05

Минэнерго рассказало, что произошло с сайтом БелАЭС 25 апреля

Фото из архива
Фото из архива
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Миссия технической поддержки ВАО АЭС работает на БелАЭС
Сайт БелАЭС временно недоступен

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы с доступом на официальный сайт БелАЭС возникли из-за подмены IP-адреса. Для вброса недостоверной информации злоумышленники создали фишинговую страницу с атрибутами сайта станции, куда перенаправлялись пользователи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"Работа самого официального сайта БелАЭС не нарушалась. По факту обнаружения подмены IP-адреса фишинговая страница была заблокирована. Устанавливаются причастные к инциденту лица. В связи с тем, что сайт БелАЭС не размещен на серверах станции, инцидент не представляет угрозы для ее информационных систем", - рассказали в Минэнерго. 

Там также добавили, что на БелАЭС действуют комплексные меры по обеспечению информационной безопасности. -0-

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