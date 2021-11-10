Мингорисполком и облисполкомы проведут 13 ноября прямые телефонные линии

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 13 ноября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.
Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:
заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),
председатель Витебского облисполкома Шерстнев Николай Николаевич (80212222222),
управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),
заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644),
управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),
управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),
заместитель председателя Мингорисполкома Трущенко Юрий Владимирович (80172224444).
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-