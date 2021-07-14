Мингорисполком и облисполкомы проведут 17 июля прямые телефонные линии

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 17 июля в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.
Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:
заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),
председатель Витебского облсовета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),
заместитель председателя Гомельского облисполкома Барановский Андрей Анатольевич (80232331237),
председатель Гродненского облисполкома Караник Владимир Степанович (80152735644),
управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),
заместитель председателя Могилевского облисполкома Маслов Сергей Николаевич (80222501869),
первый заместитель председателя Мингорисполкома Микуленок Дмитрий Михайлович (80172224444).
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-