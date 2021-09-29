Мингорисполком и облисполкомы проведут 2 октября прямые телефонные линии

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 2 октября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Зайчук Валентин Михайлович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Барановский Андрей Анатольевич (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Курман Иван Иванович (80152735644),

председатель Совета депутатов Минского облисполкома Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Маслов Сергей Николаевич (80222501869),

председатель Совета депутатов Минского горисполкома Бугров Андрей Александрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-