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01 апреля 2021, 09:37

Мингорисполком и облисполкомы проведут 3 апреля прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива
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Лицей МВД 31 марта и 1 апреля проведет прямые телефонные линии

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии пройдут 3 апреля в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

управляющая делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

председатель Совета депутатов Минского облисполкома Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Трущенко Юрий Владимирович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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