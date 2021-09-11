Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Микуленок Дмитрий Михайлович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-