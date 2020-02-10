Мининформ: книжной торговле нужно активнее сокращать дистанцию до покупателей

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издателям и книжной торговле нужно активнее сокращать дистанцию до покупателей. Об этом сегодня сообщил министр информации Александр Карлюкевич на заседании итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2019 году белорусские издательства выпустили 9,6 тыс. наименований книг и брошюр общим тиражом 26 млн экземпляров. При этом сохранились запасы книжной продукции. Министр отметил, что издателям и книжной торговле необходимо активнее сокращать дистанцию до конечных покупателей, стимулировать интерес к чтению, предлагать новые концепции реализации продукции.

Во время коллегии Александр Карлюкевич обозначил основные направления работы РУП "Белсоюзпечать" и ОАО "Белкнига". Проводимая на "Белсоюзпечати" модернизация, создание автоматизированной системы, замена торговых киосков на многофункциональные павильоны дают позитивный результат. Продажа прессы увеличивается до 50%, в три раза расширяется ассортимент книжной продукции.

Основными приоритетами "Белкниги" в 2019 году было расширение книготорговой сети и ассортимента товаров, оптимизация кадрового состава при одновременном повышении его квалификации. Это позволило обеспечить рентабельность предприятия.

Министр проинформировал, что в 2019 году отрасль выполнила важнейшие целевые показатели, установленные для заказчиков государственных программ. Выполнено задание по импортозамещению, обеспечен опережающий рост производительности труда над ростом зарплаты. Организации системы Мининформа не имели задолженности по платежам в бюджет.-0-