Мининформ о ситуации с "Беларусь 24": у украинского руководства извращенное понимание свободы слова

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации считает исключение телеканала "Беларусь 24" из списка каналов, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, очередным безосновательным недружественным жестом украинских властей в отношении медиа нашей страны, сообщили БЕЛТА в Мининформе.

"Данное решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением развернутой там кампании по зачистке информационного поля Украины от неугодных СМИ. Вслед за прекращением вещания трех оппозиционных украинских телеканалов, основываясь на откровенно надуманных и расплывчатых формулировках, под запрет попал и телеканал "Беларусь 24", зрители которого получали объективную информацию о событиях в Беларуси и вокруг нее", - отметили в ведомстве.

Министерство информации обращает также внимание на то, что многочисленные факты цензуры, давления и расправы над оппозиционными медиа стали обыденным явлением в сегодняшних украинских реалиях. "До сих пор остаются нерасследованными десятки убийств украинских журналистов за их профессиональную деятельность. Кроме того, вызывает беспокойство отсутствие должной международной реакции на подобные явления", - подытожили в Мининформе. -0-