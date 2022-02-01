Мининформ объявляет конкурс на лучший символ Года исторической памяти

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации приглашает принять участие в открытом дистанционном конкурсе на лучший символ (логотип) "Год исторической памяти", сообщили БЕЛТА в ведомстве.
В конкурсе могут участвовать граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны, являющиеся авторами (коллективами авторов) конкурсных работ, выполненных в соответствии с требованиями, предусмотренными инструкцией о порядке проведения конкурса.
Работа, занявшая первое место, будет объявлена официальным символом (логотипом) Года исторической памяти.
Конкурсные материалы представляются в Министерство информации не позднее 24 февраля 2022 года по электронной почте godpamiati@gmail.com с пометкой "На конкурс на лучший символ (логотип) Года исторической памяти". С инструкцией о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте ведомства.-0-