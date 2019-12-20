Мининформ ограничил доступ к 25 интернет-ресурсам за ненадлежащую финансовую рекламу

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации ограничило доступ к 25 интернет-ресурсам за ненадлежащую финансовую рекламу. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Министерством информации приняты решения об ограничении доступа к 25 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы. На 18 интернет-ресурсах была в нарушение установленного порядка размещена информация о предоставлении микрозаймов, 7 интернет-ресурсов распространяли рекламу осуществления деятельности на внебиржевом рынке Forex", - говорится в сообщении ведомства.-0-