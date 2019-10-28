Мининформ ориентирует СМИ на обеспечение равных условий для всех кандидатов в депутаты

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации ориентирует региональные СМИ на обеспечение равных условий для всех кандидатов в депутаты, заявил журналистам первый заместитель министра информации Павел Легкий в Минске на полях форума "Выборы-2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной кампании", передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство акцентирует внимание на важность соблюдения законодательства при проведении выборов. "Сейчас очень важный и ответственный период. Мы призываем СМИ быть максимально объективными, четкими в вопросах соблюдения законодательства и, самое главное, - обеспечить равные условия для всех кандидатов в депутаты, которые будут выступать с этих площадок", - сказал Павел Легкий.

Региональные СМИ - востребованные площадки в том плане, что могут донести до аудитории простую, но важную мысль: нужно идти на голосование, участвовать в политической жизни страны.

В целом местные средства массовой информации создают огромную часть белорусского медиаконтента. Рассказывая о региональных новостях, они генерируют абсолютно эксклюзивную информацию, отметил первый замминистра. По данным исследований, в США и России до 50% уникального контента создают именно региональные СМИ. Чтобы убедиться в этом, стоит проанализировать ленты любых агрегаторов новостей. "Поэтому не учитывать роль региональных СМИ нельзя, они очень важны и занимают весомое место в нашем медиапространстве", - заключил Павел Легкий.

Форум "Выборы-2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной кампании" собрал в Минске около 150 журналистов региональных СМИ. Мероприятие, организованное ФПБ при поддержке Министерства информации, проходит в штаб-квартире Национального профцентра. Организаторы уделили особое внимание вопросам журналистской работы во время избирательной кампании: формам взаимодействия редакций с кандидатами, партиями и общественными объединениями, правовым аспектам освещения избирательной кампании в СМИ.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Сейчас в стране идет предвыборная агитация.-0-