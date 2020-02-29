Мининформ призвал медиа опираться на официальные комментарии при подготовке материалов о коронавирусе

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве информации Беларуси обратили внимание СМИ и блогеров на качество подготовки медиаконтента, инфоповодом для которого становится распространение коронавируса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Проблема распространения в мире коронавируса 2019-nCov, бесспорно, весьма серьезный информационный повод как для СМИ, так и для социальных медиа. Беларусь здесь не является исключением. Все мы видим реакцию различных информплощадок на сообщения о выявлении первого случая заболевания коронавирусом в нашей стране. Безусловно, мы понимаем суть звучащей в этих информационных материалах тревоги", - отмечают в министерстве.

В пресс-службе подчеркивают, что в Беларуси ситуация с угрозой распространения коронавируса находится под полным контролем: развернута плановая, четко отлаженная работа по ликвидации действующих и предупреждению потенциальных угроз. При этом государство по данной проблематике следует политике исключительной открытости информации для общества.

Обращаясь к представителям СМИ и блогосферы, в Мининформе отметили, что приветствуют профессионализм тех редакций и отдельных авторов, которые следуют принципу достоверности информации, а не пытаются "стряпать" фейки и нагнетать панику в обществе". "Мы призываем всех журналистов и блогеров опираться на официальные комментарии и авторитетные мнения специалистов. Не распространяйте информацию тех, кто далек от борьбы с коронавирусом: неспециалистов и прочих ненадежных источников. Помните, что государственные органы готовы давать всю необходимую официальную информацию по этой проблематике. Ответственность за распространение недостоверных сведений никто не отменял. Оставайтесь профессионалами, осознающими свою ответственность перед обществом", - обратились к представителям белорусских медиа в министерстве.-0-