Мининформ рассматривает ряд материалов интернет-ресурса tut.by для дачи правовой оценки - Луцкий

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформ рассматривает ряд материалов, размещаемых на интернет-ресурсе tut.by, для дачи правовой оценки, заявил сегодня журналистам министр информации Игорь Луцкий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мининформ в течение 2020 года вынес 4 предупреждения сетевому изданию tut.by. В соответствии с Законом о СМИ Мининформ предъявил в суд иск о прекращении его деятельности. Необходимо отметить, что Верховный суд подтвердил законность и обоснованность вынесенных предупреждений. 3 декабря 2020 года Экономический суд Минска принял решение о прекращении деятельности, а сегодня апелляционная инстанция подтвердила это решение. Поэтому все действия Мининформа, которые длились все это время, прохождение через все судебные инстанции, завершились тем решением, которое абсолютно удовлетворяет Министерство информации", - сказал Игорь Луцкий.

Министр отметил, что на данный момент Мининформ рассматривает ряд материалов, размещаемых уже на интернет-ресурсе tut.by, "для дачи правовой оценки в части нарушения ст.38 Закона о СМИ (информация, распространение которой в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено), а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам". Он подчеркнул: "На сегодняшний день Мининформ продолжает мониторить информационное пространство Беларуси, и при нарушении законодательства о СМИ и других законов Беларуси незамедлительно будут выноситься либо предупреждения, либо требования об удалении недостоверной информации, либо приниматься решения о прекращении деятельности, либо распространения такой информации путем блокировки".-0-