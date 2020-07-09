Мининформ собирается навести порядок с распределением рекламных доходов в интернете

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации собирается навести порядок с распределением рекламных доходов в интернете. Об этом заявил министр информации Игорь Луцкий на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями крупнейших СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил общемировую тенденцию ухода аудитории печатных СМИ в интернет и, как следствие, падение их тиражей и доходов. Одним из вариантов решения проблемы он назвал переход печатных СМИ вместе с аудиторией в интернет. "Цифровая трансформация - это мировой тренд", - сказал он. В качестве хорошего примера, как это делается на качественном уровне, министр назвал ИД "Беларусь сегодня".

Игорь Луцкий

"Кстати, рекламные бюджеты тоже дрейфуют в интернет, - отметил министр. - Но рекламный рынок здесь - это территория, которая пока недостаточно контролируется государством, как в части справедливого распределения рекламных доходов, так и в части удержания этих средств в стране. Плохо, когда белорусские рекламодатели отдают деньги иностранцам, которые нам, белорусам, в нашем же медиапространстве рекламируют наши же товары и услуги".

"В телевидении мы порядок с распределением рекламных доходов практически навели. А вот территория интернета требует наведения порядка. Это одна из задач в том числе и Министерства информации", - продолжил Игорь Луцкий.

Он также коснулся темы дальнейших преобразований в работе министерства. "Цель - добиться того, чтобы мы были качественным регулятором во всех секторах массовой информации, эффективнее контролировали медиапространство, стали драйвером создания передовых медиаресурсов и координационным центром информационной работы для госорганов, чтобы роль министерства была и видна, и понятна обществу", - сказал министр.-0-