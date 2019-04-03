Мининформ заблокировал 244 сайта за торговлю наркотиками

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ сразу к 244 интернет-ресурсам, сообщили в ведомстве.

Доступ был закрыт в связи с размещением на этих сайтах информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Решение о блокировке было принято на основании письменного уведомления Министерства внутренних дел Беларуси и руководствуясь ч.3 п.10 декрета Президента Беларуси от 28 декабря 2014 года №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков".-0-