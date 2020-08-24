24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Дежурными силами ВВС и войск ПВО 23 августа около 19.30 была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия. Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в Министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне.-0-