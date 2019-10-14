Министерство связи и информатизации изменит название и будет регулировать цифровую сферу

14 октября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации будет наделено полномочиями по государственному регулированию сферы цифровизации. Такое решение принято сегодня по итогу доклада главе государства по отдельным вопросам развития страны в цифровой сфере, сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос о необходимости создания госрегулятора в сфере цифрового развития страны уже обсуждался ранее на уровне главы государства. В частности, во время посещения Президентом Парка высоких технологий в апреле этого года представители IT-сектора инициировали создание в Беларуси министерства цифровой экономики. Эта идея по поручению Александра Лукашенко была тщательно проанализирована.

"Принято решение делать это на базе Министерства связи и информатизации, пересмотрев определенный функционал, изменив наименование министерства", - сказал Александр Турчин. В ближайшее время правительство внесет на рассмотрение главы государства проекты соответствующих решений.

Поставлена задача правительству и министру вывести работу Министерства связи и информатизации на качественно более высокий уровень, чтобы оно в тесном сотрудничестве работало с представителями IT-сектора, занималось развитием цифровизации.-0-