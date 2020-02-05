Министр лесного хозяйства будет отвечать на вопросы студентов и молодых специалистов в соцсетях

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа будет отвечать в социальных сетях на вопросы студентов и молодых специалистов, которые пришли работать в отрасль, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Ответы будут публиковаться в видеоформате на страницах ведомства в Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Рассматриваться будут вопросы, отправленные в личные сообщения или оставленные в комментариях под специальными постами. Цель нового формата общения - помочь студентам и молодым специалистам, которые пришли работать в лесное хозяйство, максимально быстро адаптироваться в отрасли, решить отдельные проблемные моменты", - рассказали в пресс-службе.

Идея внедрения такого формата возникла в конце прошлого года во время республиканского семинара-совещания с молодыми специалистами "Лес-молодежь-будущее". Тогда Виталий Дрожжа призвал новых работников не стесняться обозначать свои проблемы, озвучивать предложения по усовершенствованию работы. По словам министра, в отрасли сегодня трудятся более 37 тыс. человек. Кадровая составляющая является важнейшей в деятельности лесохозяйственных учреждений.

Первый ответ на вопрос уже опубликован на страницах ведомства в социальных сетях. В нем речь идет о заработных платах в отрасли, в частности в РУП "Белгослес". Так, инженер 2-й лесоустроительной Минской экспедиции пожаловался на недостаток средств. По состоянию здоровья молодой человек не может выполнять полевые работы, а камеральные являются не столь оплачиваемыми. В своем ответе министр сказал, что в отрасли есть возможности для увеличения нагрузки и, соответственно, роста заработной платы. Для этого необходимо обратиться к непосредственному руководителю и заявить о своем желании.

Планируется, что ответ на следующий вопрос будет опубликован на страницах ведомства в ближайшее время. В нем пойдет речь о распределении должностных обязанностей.

К руководителю лесной отрасли можно обратиться также во время проведения личных приемов граждан (в том числе выездных), прямых телефонных линий. Ближайшую из них министр проведет 15 февраля.-0-