Министр обороны Беларуси: на южном направлении госграницы задачи выполняются в режиме мирного времени

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На южном направлении госграницы задачи выполняются в режиме мирного времени. Это отметил журналистам министр обороны Беларуси Виктор Хренин по итогам состоявшегося у Президента совещания, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр отметил, что ввиду обострения обстановки в Донбассе было очевидно: назревает нехорошее. "Поэтому главнокомандующим была поставлена задача усилить прикрытие южного направления государственной границы. На сегодня там выполняют задачи батальоны в режиме мирного времени, они не приведены в полную боевую готовность, - сказал Виктор Хренин. - У нас есть такое понятие - выполнение задач по предназначению". При этом он пояснил, что постоянно все Вооруженные Силы страны находятся в боевой готовности в пунктах постоянной дислокации.
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