Министр обороны Беларуси о ситуации в регионе: Лукашенко и Путин не допустят горячей фазы

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин уверен, что лидеры Беларуси и России не допустят перехода ситуации в регионе в горячую фазу. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"В информационном поле вы видите, что происходит. Но у меня есть уверенность и убежденность, что наши президенты, самые сильные сегодня, я считаю, в мировой политике, Александр Лукашенко и Владимир Путин не допустят скатиться в горячую фазу. Будет все мирно, дипломатично, все станет на свои места. Думаю, это произойдет очень быстро. В ближайшее время", - сказал министр.

Он констатировал, что в последнее время часто некоторые политики делают алармистские прогнозы. "Такое чувство, что нас приучают к этому слову. Такая "нормальность". Но, я считаю, это не нормально. Это аномально", - подчеркнул Виктор Хренин.

Министр считает, что этому нужно противопоставить крепкую хорошую защиту во всех сферах деятельности государства - политической, экономической и, конечно, военной.-0-

Хренин: Вооруженные Силы Беларуси - инструмент недопущения войны