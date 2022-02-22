Хренин: Вооруженные Силы Беларуси - инструмент недопущения войны

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные Силы Беларуси - инструмент недопущения войны. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин перед торжественным собранием ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, в последнее время часто некоторые политики делают алармистские прогнозы. Такое чувство, что нас приучают к этому слову. Такая "нормальность". Но, я считаю, это не нормально, это аномально. Что мы можем противопоставить? Конечно же, крепкую, хорошую защиту во всех сферах деятельности нашего государства - и в политической, и экономической, и, конечно же, военной. Что касается военной сферы, хочу подчеркнуть, что сегодня Вооруженные Силы не являются инструментом развязывания и ведения войны. Вооруженные Силы Республики Беларусь - это инструмент недопущения войны", - сказал министр.

Он констатировал, что вокруг страны складывается неспокойная военно-политическая обстановка, когда центры мировых сил сошлись в бескомпромиссной борьбе за мировое лидерство и господство. "Что нам остается - небольшому такому государству и народу, как мы? Я считаю, только объединиться, сплотиться вокруг сильного нашего лидера - Президента Беларуси. И только все вместе мы сможем выстоять и сохранить мир, независимость, стабильность на нашей земле", - отметил Виктор Хренин.-0-

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