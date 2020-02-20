Министры обороны Беларуси и Сербии обсудили перспективы сотрудничества

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 19 по 21 февраля в Беларуси с официальным визитом находится делегация Вооруженных Сил Сербии во главе с министром обороны Александром Вулиным, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

"Прошли переговоры министра обороны Беларуси Виктора Хренина с главой сербского оборонного ведомства. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, а также обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и перспективы его развития", - проинформировали в Минобороны.

Программой визита также предусмотрены встречи делегации с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси и руководством Государственного военно-промышленного комитета. Запланировано участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.-0-