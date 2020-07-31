Министры в августе проведут приемы граждан в регионах

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31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры проведут в августе личные приемы граждан в регионах страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык примет граждан 7 августа в Шкловском райисполкоме, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - 12 августа в Верхнедвинском райисполкоме.

На 13 августа запланирована встреча с гражданами министра финансов Юрия Селиверстова в Лидском райисполкоме.

Министр экономики Александр Червяков проведет прием 21 августа в Поставском райисполкоме.-0-