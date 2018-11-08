Министры в ноябре проведут выездные приемы граждан

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в ноябре проведут приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
На 16 ноября запланирована встреча с гражданами министра внутренних дел Игоря Шуневича в Кормянском райисполкоме, министра юстиции Олега Слижевского - в Бешенковичском райисполкоме, Уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко - в Быховском райисполкоме.
В Гродненском райисполкоме 22 ноября состоится прием граждан министром обороны Андреем Равковым. В Дзержинском райисполкоме 23 ноября граждан примет министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.
Министр иностранных дел Владимир Макей 27 ноября проведет прием граждан в Осиповичском райисполкоме.-0-
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