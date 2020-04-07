Минюст аннулировал лицензию предприятия по оказанию юридических услуг

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции приняло решение об аннулировании специального разрешения (лицензии), выданного частному торговому унитарному предприятию "Эльбай", сообщили БЕЛТА в Минюсте.

Лицензия аннулирована в связи с тем, что была выдана на основании представленных ее соискателем недостоверных сведений в отношении штата организации, которые имеют значение для принятия решения о ее выдаче.

Более того, предприятие оказывало юридические услуги с нарушением законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий. Это было установлено при рассмотрении поступившей в Минюст жалобы на действия этого предприятия.

Как пояснили в министерстве, лицензия считается аннулированной со дня принятия лицензирующим органом решения о ее выдаче. Таким образом, специальное разрешение на право оказывать юридические услуги считается аннулированным с 11 января 2019 года.-0-