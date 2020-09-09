Минюст: фонды в поддержку участников несанкционированных массовых мероприятий незаконны

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонды, занимающиеся сбором финансовых средств в поддержку лиц, участвующих в несанкционированных массовых мероприятиях и иных публичных акциях, незаконны. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства юстиции, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с белорусским законодательством фонды подлежат государственной регистрации. Организация деятельности либо участие в деятельности фонда, не прошедшего в установленном порядке госрегистрацию, незаконны и влекут ответственность в соответствии со ст.23.88 КоАП.

В Минюсте обратили внимание, что фонды, осуществляющие сбор финансовых средств в указанных целях, не зарегистрированы в стране. Деятельность подобных фондов находится вне рамок правового поля, в связи с чем отсутствуют действенные механизмы прозрачности, контроля движения направляемых в их распоряжение денежных средств, что может способствовать незаконному обогащению людей, имеющих непосредственное отношение к сбору.-0-